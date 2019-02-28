【瑞銀推介】中興建立5G領導地位　留意認購證

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事林嘉麗：中興通訊於2019世界移動通信大會推出了業界首個基於人工智能(AI)的商用5G切片營運系統，建立其領導地位，並榮獲2018年度全球5G基礎設施技術領導力獎，消息刺激股價周四(28日)曾一度高見25.2港元，升5%。



5G概念板塊繼續成為市場焦點，而中國鐵塔亦早於去年11月被率先炒上，並屢創新高。現時資金有轉炒估值較平的5G相關股份，當中中興為不二之選。該股去年一直受貿易戰所困擾，股價大幅下跌，現時中美貿易陰霾逐漸消除，投資者如看好5G概念股份，可留意認購證(27895)，行使價23.18元，2019年8月到期，有效槓桿約2.5倍。



中國聯通與Arm簽合作協議，刺激股價曾一度急升，如投資者看好，可留意認購證(24997)，行使價10.4元，2019年6月到期，有效槓桿約7.9倍。



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