李小加：相信未來有更多國際資金不斷湧入香港

香港交易所(00388)公布《戰略規劃2019-2021》，行政總裁李小加於其網誌進一步解釋，指香港市場吸引全球資金的核心要素有3個，包括：1)提供的「貨」要齊全；2)為全球資金提供與中國資金進行互動的便捷方式；3)參與這個市場的效率高、成本低。



他指出，圍繞此核心要素，需要從豐富產品及改善市場微結構兩方面着手。



首先是「貨」要齊全。近年互聯互通已大大提升香港市場對國際投資者的吸引力，因國際投資者不僅可以與南下的中國資金在香港「會師」，還能通過香港北上投資內地的產品，相信未來將有更多的國際資金不斷湧入香港。



他又指，為來港的國際資金提供更多亞太區的「貨」(包括亞太區的大型上市公司和ETF產品)，讓它們不僅能夠通過香港投中國，也能通過香港投亞太。夢想是讓香港的貨架擺上愈來愈豐富的中國「貨」、亞太「貨」及國際「貨」，讓我們的市場更國際化，大幅提升香港市場的流動性。



他表示，將採取一系列措施改善市場微結構，務求令香港市場更具全球競爭力、成本更低、參與更容易。



首先，將在2018年上市制度改革的基礎上進一步優化首次公開招股制度安排，包括簡化首次公開招股程序、縮短首次公開招股結算周期(T+5)等。



其次，為吸引亞太區大型企業來港上市，將與相關監管機構一同研究實施遙距參與者的安排，讓亞太區的券商毋須成為香港持牌中介即可向當地投資者提供香港市場的交易服務。



最後將推行一系列優化升級項目，包括進一步延長股本衍生產品的交易時段、擴大可進行沽空的股票清單等，來增加現貨及衍生產品的市場流動性。



此外，將簡化新客戶初始參與香港市場的流程，提高進入香港市場的便利性。



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