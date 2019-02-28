港股格局：郭家耀對重上二萬九感樂觀

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，儘管內地股市上衝後遇阻力，以及最新公布內地PMI數字遜預期，都影響市場氣氛，惟普遍投資者仍觀望內地政策消息，而聯儲局繼續放鴿等因素都對市況有一定支持，故相信是次回調幅度不會太大，恒指短期會在28,500點至29,000水平整固，對後市企穩29,000點以上仍感樂觀。



新鴻基地產(00016)中期纯利按年下跌38%，惟增加派息至1.25港元。郭認為纯利下降主要反映項目入帳時間延遲，以及會計準則改變，對全年業績仍睇好。另外，他認為集團租賃收益仍有不俗增長，加上管理層是次願意增加派息，建設投資者不妨繼續持有作收息及中長線投資之選。



國際油價再度回升，郭預期短線將維持在50至60美元一桶，較難出現單邊長期急升的情況。三桶油當中，首選仍是中國海洋石油(00883)。



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