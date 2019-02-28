樓市反應：代理料第二季升勢更明顯

差餉物業估價署公布的最新數據顯示，今年1月份私人住宅售價指數報359.5點，按月回升約0.08%，終止連續下跌5個月的局面。樓市跌勢停止，是屬於短期反彈或是長線回調呢？



中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，是次數據反映本地樓市調整結束，預期2、3月數據會持續回升，至第二季會有明顯升勢。他解釋，過去數月樓市有跌勢是由於中美貿易糾紛所致。現時談判見曙光，以至樓市回升，並預期會上升至去年高位。



惟今年全球經濟增長放緩，因此他相信本地樓價會於第二季後橫行，至於持續多久才會回升呢？他認為要留意四大央行如何刺激經濟，如內地人民銀行早前亦降準來帶動A股。在未來，美國聯儲局有何行動以及四大央行是否成功令經濟回穩，都主宰本地樓市動向。



利嘉閣地產研究部主管陳海潮預料，後市升幅將續擴大，樓市回升之勢或較早前預期更早來臨。他指出，承接早前大型新盤銷情理想，加上踏入2019年後，中美貿易戰談判頻頻傳來好消息，加息步伐亦預期有所放緩，而大灣區規劃藍圖出台的消息亦利好本地經濟及樓市，刺激之前積聚的購買力重投市場，帶動住宅交投量價齊升。



至於財政預算案料未來5年私宅落成量按年均遠少於兩萬伙，加上新一年度可供出售的私宅地皮亦創近年新低，陳認為，預示未來私宅供應仍然十分有限，對樓價變相有更大支持作用。



另外，資深投資者吳龍飛指出，樓市踏入小陽春，帶動差估署售價指數回升，升勢會持續約半年。但維持之前看法，不利樓市、股市因素暑假後陸續湧現，屆時樓市會調頭回落。



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