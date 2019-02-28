差估署：九龍及新界細單位呎價回升　

據差餉物業估價署公布的臨時數據顯示，2019年1月九龍及新界區實用面積431方呎以下細單位平均每方呎售價率先回升。



當中新界區呎價約12,533港元，較去年12月按月大升約3.4%，以實用面積約430方呎單位計算，該月平均售價約538萬元。



九龍區細單位升幅亦大。該區上月平均每方呎售價約13,537元，按月上調約2.7%。以實用面積約430方呎單位計算，該類單位平均售價約582萬元。



不過，港島區同類單位1月平均呎價只約14,912元，按月大跌約7.7%，為2017年10月後最低。以實用面積約430方呎單位計算，平均售價約641萬元。



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