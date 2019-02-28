港股格局：許繹彬料大市氣氛或轉淡

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，A股瘋狂大升，開戶數急增，有調查顯示，高達74%受訪內地股民睇好今年大市前景，惟以為牛氣沖天之際，港股升勢不似預期，香港投資者表現明顯較為冷靜，即使中美貿易戰「死線」延期，暫停調升2,000億美元中國貨品關稅的計劃，中美繼續休戰，但似乎已是預料之事，對港股未有顯著提振作用。



內地剛公布2月PMI數據為49.2，較上月回落約0.3。近期環球經濟數據並不理想，投資者憂慮經濟前景，拖累中港股市加深回調壓力亦無可厚非，大市氣氛或會轉淡。



新一份財政預算案推出一系列支援企業的措施，包括推動擴大互聯互通額度內容，包括滬、深港通、債券通，及基金互認安排，並將債券通擴展到內地資金南下投資的「南向通」；同時透過引入具競爭力的稅務配套安排，以吸引私募基金來港，及其他企業在港設立專屬自保保險公司。另一方面，政府亦計劃發行首批綠色債券，推動綠色金融的發展。



他相信，綠色債券的推行令本港債市變得更多元化，而且在政府的資助及稅務優惠計劃下，將鼓勵企業來港發債；加上擴大互聯互通額度，「北水」流入香港的渠道亦會被擴寬，資本市場的吸引力及競爭力均得以提升，金融股如銀行、券商、保險等板塊亦因而受益，港股及內地A股市場的關係勢必更密不可分、唇齒相依。



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