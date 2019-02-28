港元拆息︰隔夜及1個月期齊升至1厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息大幅抽升至逾1厘，報1.03厘；1星期拆息回升至0.77厘；1個月期升至1厘水平；3個月期報1.56厘。



28/2/2019

隔夜 1.03893厘

1星期 0.77214厘

2星期 0.86250厘

1個月 1.00036厘

2個月 1.33786厘

3個月 1.56732厘

6個月 1.91964厘

12個月 2.30857厘



27/2/2019

隔夜 0.41643厘

1星期 0.68393厘

2星期 0.79286厘

1個月 0.92929厘

2個月 1.32214厘

3個月 1.56107厘

6個月 1.91107厘

12個月 2.30607厘



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