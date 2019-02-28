港元拆息︰隔夜及1個月期齊升至1厘
2019年02月28日 11:15
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(美聯社圖片)
香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息大幅抽升至逾1厘，報1.03厘；1星期拆息回升至0.77厘；1個月期升至1厘水平；3個月期報1.56厘。
28/2/2019
隔夜 1.03893厘
1星期 0.77214厘
2星期 0.86250厘
1個月 1.00036厘
2個月 1.33786厘
3個月 1.56732厘
6個月 1.91964厘
12個月 2.30857厘
27/2/2019
隔夜 0.41643厘
1星期 0.68393厘
2星期 0.79286厘
1個月 0.92929厘
2個月 1.32214厘
3個月 1.56107厘
6個月 1.91107厘
12個月 2.30607厘
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