港元拆息︰隔夜及1個月期齊升至1厘

2019年02月28日 11:15
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    (美聯社圖片)

    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息大幅抽升至逾1厘，報1.03厘；1星期拆息回升至0.77厘；1個月期升至1厘水平；3個月期報1.56厘。

    28/2/2019
    隔夜 1.03893厘
    1星期 0.77214厘
    2星期 0.86250厘
    1個月 1.00036厘
    2個月 1.33786厘
    3個月 1.56732厘
    6個月 1.91964厘
    12個月 2.30857厘

    27/2/2019
    隔夜 0.41643厘
    1星期 0.68393厘
    2星期 0.79286厘
    1個月 0.92929厘
    2個月 1.32214厘
    3個月 1.56107厘
    6個月 1.91107厘
    12個月 2.30607厘

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