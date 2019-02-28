人民幣Hibor：隔夜息降至1.58厘 CNH及CNY齊企6.68
2019年02月28日 11:22
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離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回落至1.58厘；1、2星期、1及2個月拆息由2.51至2.97厘；3、6及12個月拆息介乎3.01厘及3.4厘。
28/2/2019
隔夜 1.58567厘
1星期 2.51300厘
2星期 2.66867厘
1個月 2.78833厘
2個月 2.97233厘
3個月 3.01500厘
6個月 3.15967厘
12個月 3.40033厘
27/2/2019
隔夜 2.71100厘
1星期 2.84700厘
2星期 2.94600厘
1個月 2.97067厘
2個月 3.04467厘
3個月 3.06767厘
6個月 3.17967厘
12個月 3.44400厘
人民幣兌美元走勢反覆，離岸人民幣(CNH)由6.6752，回升至6.6850，最新報6.6816；在岸人民幣(CNY)亦由6.6892，回軟至6.6756，最新報6.6811。
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