人民幣Hibor：隔夜息降至1.58厘　CNH及CNY齊企6.68

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回落至1.58厘；1、2星期、1及2個月拆息由2.51至2.97厘；3、6及12個月拆息介乎3.01厘及3.4厘。



28/2/2019

隔夜 1.58567厘

1星期 2.51300厘

2星期 2.66867厘

1個月 2.78833厘

2個月 2.97233厘

3個月 3.01500厘

6個月 3.15967厘

12個月 3.40033厘



27/2/2019

隔夜 2.71100厘

1星期 2.84700厘

2星期 2.94600厘

1個月 2.97067厘

2個月 3.04467厘

3個月 3.06767厘

6個月 3.17967厘

12個月 3.44400厘



人民幣兌美元走勢反覆，離岸人民幣(CNH)由6.6752，回升至6.6850，最新報6.6816；在岸人民幣(CNY)亦由6.6892，回軟至6.6756，最新報6.6811。



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