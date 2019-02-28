【即市分析】領展可否繼續持有？

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：領展房產基金(00823)在高位整固一輪後，今早(周四)重拾升勢，即市再創出90.75元的52周新高，現仍升1.6%報90.55元。



美國聯儲局已將今年預期加息次數，由早前的3次減至2次，聯儲局主席鮑威爾更重申計劃今年稍後時間結束縮表行動，市場預期加息周期或已近尾聲，高息股重獲市場目光。另外，環球經濟仍面對多個不明朗因素，具防守力的股份吸引資金追捧，故見一眾高息公用股如「兩電一煤」表現強勢。



領展作為香港市值最大的房託基金，商廈、商場等的租金上升，為其提供可觀收入，且近年進軍內地市場，如日前就公布斥66億元人民幣購入深圳福田商場，業務進可攻退可守。



不過，該基金經過最近3個月的急升，多間大行目標價已成功到價，短線上升動力料不大。其中摩根士丹利日前報告指，領展估值高，且今年預測股息收益率僅約3%，為歷史低位，維持對其「與大市同步」評級，目標價81元。



事實上，該基金去年至今已累升近八成，短線或需在90元邊先行整固，才有機會進一步挑戰「紅底價」100元，20日線支持約在87元不宜有失。

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