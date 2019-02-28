啟明創投︰旗下6家醫療健康公司赴中港或美國上市

外電報道，風投公司啟明創投管理合夥人胡旭波表示，未來兩三年，可能會有多達6家公司支持的醫療健康公司赴美國、香港和中國內地上市。其中，總部位於上海的初創公司愛科百發，可能今年稍後在美國上市；該公司目標是開發首個獲批的呼吸道合胞病毒(RSV)藥物。



據報，自2006年成立以來，啟明創投向醫療健康產業投入了10億美元，向80多家醫療健康公司作了投資。胡稱，在2018年，公司向十幾家醫療健康公司投資了1.3億美元，預計今年將保持這個投資規模，投資目標將從癌症治療擴大到治療腎、肝、肺部疾病及其它致命疾病的藥物上。



他稱，正尋找有潛力與美國及其它全球藥企競爭的初創公司，理想的投資對像是能在中國研發，面向全球銷售。



由於歌禮製藥(01672)等去年在香港上市的中國生物技術公司跌破發行價，中國生物技術股熱潮降溫；胡估計，去年下半年，中國生物技術股估值比上半年平均下降了30%左右。



儘管中國監管機構大幅下調公立醫院使用的仿製藥價格，給製藥企業造成營收壓​​力，中國人口老齡化正推動醫療保健支出增加，以及為加快創新而實施的藥品審批改革，都在刺激資本湧入中國醫藥市場。



他表示，公司仍在包括私立醫院在內的醫療服務行業尋找投資機會。預計到2020年，醫院行業營收將達到約960億美元。





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