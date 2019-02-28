【午市重點睇】CNH回至6.68　圓匯企110.8

●美匯指數跌至96.09，港匯於7.849水平徘徊，離岸人民幣(CNH)回至6.68，圓匯企110.8，歐元高見1.1380，英鎊企1.330。金價低見1,317美元。布油回至66.21美元，紐油企56.9美元。道指期貨偏軟。



●恒生指數早段曾升逾百點，高見28,917點，半日則升28點或0.1%，報28,785點，主板成交逾592億港元；國企指數跌29點或0.26%，報11,427點。友邦續創新高。 https://bit.ly/2ECaktq

-新股專輯：嘉藝升逾9%，冠轈控股曾炒高逾5成。

-【名家貼士】譚智樂：中鐵建現價買睇15元。 https://bit.ly/2Vo71vJ



●【即市分析】

-領展可否繼續持有？ https://bit.ly/2GNBccp

-揸住內銀股，應否換入券商股？ https://bit.ly/2NwDeht

-A股將成全球投資樂土？ https://bit.ly/2Eg2STA

-2月結算後港股會... https://bit.ly/2GO5D23



●A股快報：滬綜指半日跌10點，深成指升0.11%。 https://bit.ly/2EfRTtk



●中國2月官方製造業PMI續放緩，大型和中小企分化加劇。 https://bit.ly/2Eh0nQZ



●亞洲股市：日股中段跌近百點。 https://bit.ly/2UbUVFP



●全球經貿戰︰美方要求匯率協議要設承諾機制，中方智囊有保留。 https://bit.ly/2IQ2Lns



●華為西歐總裁Vincent Pang稱，期待在德國為德國電信、沃達豐和西班牙電信供應適用5G網絡的組件。

-華為和三星稱他們已經就專利權爭鬥達成和解。



●聯儲局主席鮑威爾警告：美國債務違約會有嚴重後果，永遠不能發生！ https://bit.ly/2IHGcRP

-鮑威爾沽權？聯儲局主席間接承認有減息可能。 https://bit.ly/2ElCFmw



●日本1月零售銷售按年增長0.6%，低於預期；工業產出按月跌3.7%，創2018年1月以來最大跌幅。



●港交所發布3年戰略規劃，將推A股期貨產品。 https://bit.ly/2EhH7Tp

-港交所公布多項高層任命。 https://bit.ly/2EteD9x



●差估署1月私宅售價按月回升，終止5個月跌勢。 https://bit.ly/2Eo8DhY

-九龍及新界細單位呎價回升。



●人行不進行逆回購操作，另無逆回購到期。

-人民幣兌每美元中間價為6.6901，下調44點子，終止7連升。

-人民幣Shibor︰隔夜息跌至2.58厘。

-人民幣Hibor：隔夜息降至1.58厘。



●港元拆息︰隔夜及1個月期齊升至1厘。



●美聯儲研究人員：勞工統計局報告的平均時薪「顯著」低估了實際工資增速。



●數據顯示，2018年上市公司年報、快報或預告顯示，有逾百家企業虧損或超過10億元人民幣，其中有超過60家虧損原因與商譽減值有關。



●MSCI計劃3月1日宣布是否將中國A股納入權重由5%提高到20%，以及是否納入創業板公司。市場料提高A股權重至20%是大概率。



●【股市熱話】股市有景，強積金應轉進取？ https://bit.ly/2ED9gFS



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其他精彩新聞：私宅供應勁縮！政府賣地計劃出爐 業主即反價百萬

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