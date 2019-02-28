樓價UPDATES：預算案無料到　買家放心入市

財政預算案公布後，未有對樓市加辣，買家如常交易。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區



●小西灣藍灣半島8座高層B室，實用面積811方呎，三房一套間隔，望郵輪碼頭海景，獲買家以1,428萬港元買入，實用呎租17,608元。



●西灣河港島·東18低層E室，實用面積305方呎，一房間隔，以1.38萬元租出，實用呎租45.2元。



●鰂魚涌康山花園7座中層C室，實用面積592方呎，三房間隔，業主原叫價1,020萬元，及後減價80萬或約8%，以940萬元沽出，實用呎價15,878元。



●北角半山寶馬臺Q-T座低層S室，實用面積728方呎，三房間隔連一車位出售，以1,168萬元成交，實用呎價16,044元。



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新界區



●大圍名城一期1座中層NB室，實用面積785方呎，三房連套房間隔，以1,300萬元沽出，實用呎價16,561元。



●馬灣珀麗灣31座中層B室，實用面積591呎，三房間隔，望開揚海景，原開價740萬元，經雙方議價後，同意以720萬元成交，實用呎價12,183元。



●沙田帝堡城2座低層A室，實用面積547方呎，兩房間隔，原開價745萬元，議價後以740萬元易手，實用呎價13,528元。



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