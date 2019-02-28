擎天半島業主持貨15年　勁賺近2千萬離場

利嘉閣地產助理分區經理王馗維表示，市場新近錄得九龍站擎天半島5座高層E室成交，單位實用面積約856方呎，建築面積約1,125方呎，三房一套連工人房套間隔，望海景。原開價2,500萬港元放售，經議價後減價約20萬元或不足1%，以2,480萬元沽出，折合實用面積呎價約28,972元，建築面積呎價則約22,044元。



據了解，原業主於2003年12月以約485萬元購入上述單位，持貨逾15年，今成功轉售，帳面獲利約1,995萬元，物業升值高逾4.1倍。



屋苑現時約有128個買賣放盤，兩房單位入場價由約1,750萬元起。



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