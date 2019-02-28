【瑞通推介】友邦續破頂　輪證傳真

瑞通認股證牛熊證銷售部：聯儲局主席鮑威爾披露今年稍後時間結束縮表行動，並已制訂框架。另外，印度巴基斯坦緊張關係升級。道指隔晚收報25,985點，跌72點或0.28%。



恒指周三(27日)曾再創年內高位，但再次未能企穩29,000關。周四(28日)早段大致於28,700至28,800點水平好淡爭持，10天線(28,535點)料為短線支持。資金流向方面，其好倉(牛證及認購權證)周三淨流出逾7,400萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾7,700萬元，反映投資者預期港股調整未完。



中國平安、騰訊控股、友邦保險將依次在3月12日、3月21日、以及3月15日公布去年業績，投資者可考慮適時作相關輪證部署。



據報騰訊推出新工具讓師長指導小孩管理電玩時間。另外，公司與英特爾聯手推出雲遊戲平台。該股近日較大市落後，周三險守340元收市，但累跌3日，跌穿10天和20天線。股份周四早段續於340元附近窄幅上落。該股周三錄4.6億元北水淨沽盤，3日走資逾24億元；當日逾2,600萬元淨流入其好倉，淡倉逾70萬元淨流出。



友邦周三逆市創上市新高，高位見77.95元，收。數據顯示該股周三首次超越騰訊成為恒指市值比重最大股份。其近期沿10天線向上走，周四早段在高位徘徊，上午10時後突破78元，曾創下78.75元之新高位置。周三有逾170萬元淨流出其好倉，淡倉同日淨流入逾220萬元。



至於早前公布去年少賺4.9%的中電控股，大成交連挫2日後，周三回升1.5%收市，高位更曾升穿94元，或反映市場已逐步消化業績不符預期的利淡因素。股份周四早段於93元水平整固，周三有5萬元資金淨流出其好倉，淡倉同日淨流入11萬元。



瑞通相關認股證之選擇：

恒指貼價、長期購證(26394)，行使價29,600點，2019年11月到期，實際槓桿7.7倍。貼價、中短期沽證(24770)，行使價28,000點，2019年5月到期，實際槓桿13.5倍。



騰訊輕微價外、中短期購證(15506)，行使價368.2元，2019年6月到期，實際槓桿9.6倍。貼價、中短期沽證(16460)，行使價325元，2019年6月到期，實際槓桿8.7倍。



友邦輕微價外、中年期購證(27947)，行使價84.88元，2019年9月到期，實際槓桿7.8倍。輕微價外、中短期沽證(27224)，行使價69元，2019年8月到期，實際槓桿6.7倍。



中電貼價、中年期購證(16233)，行使價96.88元，2019年9月到期，實際槓桿8.3倍。



國壽輕微價外、中短期購證(18702)，行使價24元，2019年6月到期，實際槓桿10.6倍。輕微價外、短期沽證(27226)，行使價19.89元，2019年5月到期，實際槓桿9.1倍。



南方A50貼價、中短期購證(14460)，行使價14.3元，2019年7月到期，實際槓桿8.2倍。



聯想貼價、中年期購證(28315)，行使價7.5元，2019年10月到期，實際槓桿4.1倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(60369)，收回價28,210點，槓桿比率47.1倍。N類熊證(65076)，收回價及行使價29,500點，槓桿比率34倍。



騰訊牛證(67042)，收回價330.1元，槓桿比率24.7倍。熊證(67044)，收回價359.9元，槓桿比率14.2倍。



友邦牛證(64587)，收回價73.31元，槓桿比率16.5倍。熊證(64586)，收回價84.5元，槓桿比率8.7倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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