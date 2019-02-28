【專家樓評】陳永傑：高鐵客量創新高　西九龍樓市看俏

農曆新年3天假期使用廣深港高鐵香港段的西九龍站出入境近27萬人次，創通車後新高。由於有更多人親身體驗到高鐵的方便，筆者預計日後會有更多商務及旅遊乘客使用高鐵，對於西九龍區的樓市以至零售業有正面作用。



雖然香港眾多出入境口岸客量都破紀錄，但高鐵卻是位於市中心地帶，而且可以直達中國內地眾多主要城市，對於一些內地城市的乘客來說，高鐵可能方便過搭飛機。尤其是對商務旅客而言，一到西九總站便可連接各區目的地，十分快捷。



商務工作有時會很頻繁，既然內地商旅要中港兩邊走，有財力的適宜在香港租樓或買樓作長遠部署，好過租酒店。高鐵愈多人認識，將令西九龍區樓市及零售業更受惠。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑



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