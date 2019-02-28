新盤部署：啟岸收約170票　中銀提供按揭優惠

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，旗下紅磡啟岸認購反應理想，至今已錄約170個登記，超額認購逾0.5倍。料周末或下周初加推，有機會加價，最快下周末或之前開盤。



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對於樓價指數回升，林認為近期細價樓銷售強勁，元朗尚悅．嶺本月暫已速沽逾百伙，個別成交呎價逾1.8萬元，市場動力已釋放，料樓價已重拾升軌。該盤已累售約300伙，佔總數約6成，料周四(28日)落實再度加價2%至3%。同系鰂魚涌君豪峰亦計劃加價。



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