【高盛推介】騰訊購沽證精選

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股本周一(25日)起錄得三連跌，但仍能保持在340港元水平收市。而周四(28日)早段則曾見反彈。有券商預期該公司去年第4季總體手遊收入達182億元人民幣，按年升8%，並估計今年全年相關收入可達883億元人民幣，該行重申「買入」投資評級，目標價上調至418港元。



觀察個股認股證資金流向，可見近期資金傾向部署認購證，過去5個交易日共錄得約3,380萬元資金流入，當中周三(27日)佔約2,200萬元，為當日最多資金流入的窩輪相關資產。而認沽證於過去5個交易日則共錄得約470萬元資金流入。另一方面，北水連續多日沽出該股，當中周三錄得約3.81億元資金經港股通(滬)淨賣出。



投資者如看好，可留意價外幅度約14%，年期約4個月的騰訊認購證(24011)，行使價389.08元，2019年6月25日到期，實際槓桿11.6倍，近日熱門條款產品中，槓桿最高。較貼價的選擇則可留意價外幅度約8%，年期約4個月的購證(16631)，行使價368.2元，2019年6月21日到期，實際槓桿10.2倍，行使價340至370元間的中年期產品中，低街貨兼高槓桿。



相反，投資者如看淡，可留意價外幅度約5%，年期約3個月的沽證(22432)，行使價324.8元，2019年6月3日到期，實際槓桿10.3倍，貼價、9隻類近條款產品中，槓桿最高。



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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。



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