【高盛推介】剖析友邦購沽證

高盛(亞洲)有限責任公司：友邦保險周三(27日)反彈升約1.7%，周四(28日)早段升勢持續，高開約0.6%後升幅擴大，最高見78.75港元，繼周三再創上市新高。



有券商估計友邦去年第4季新業務價值增長強勁，及指若中國早於2021年對外資公司開放保險市場，將可為友邦帶來催化劑。該行給予「買入」投資評級，目標價98元。



觀察個股認股證資金流向，過去5個交易日共錄得約450萬元資金流入友邦認購證，而認沽證於周三獲資金轉向部署，錄得約190萬元資金流入。



投資者如看好友邦，可留意價外幅度約16%，年期約6個月的購證(28204)，行使價90.93元，2019年8月23日到期，實際槓桿8.7倍，少數高敏感度認購證之選。



相反，投資者如看淡，可留意價外幅度約15%，年期約5個月的沽證(26699)，行使價66.75元，2019年7月17日到期，實際槓桿9.9倍，市場上貼價條款產品中，槓桿最高。



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