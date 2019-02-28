勞斯萊斯提出在中國建裝配線　換取CR929渦輪發動機交易

外電消息人士透露，為尋求達成為中國首款寬體客機提供渦輪發動機的交易，勞斯萊斯提出在中國建設發動機廠，建立一條裝配線，包括可用於生產空中巴士A330neo飛機的發動機。



空巴正迫切希望讓A330neo進入中國市場，而勞斯萊斯亦正與通用電氣競爭為中國商飛開發的CR929寬體飛機提供渦輪發動機。CR929計劃於2025年左右進行商業銷售。



勞斯萊斯提出的是Trent 7000型號的一種衍生產品，該型號是A330neo飛機唯一的發動機選擇。



未來10年，中國勢將成為全球最大航空市場。消息指，西方航空航天公司不得不將生產轉移到中國，以贏得訂單。然而，這些公司不願意交出能夠提高中國在沒有外界幫助下製造競爭性飛機能力的技術，勞斯萊斯提出這條在中國的裝配線，將不會實際用於製造。





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