【即市分析】國壽陳年蟹貨去定留？

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：內險股近期備受追捧，就連一向弱勢的中國人壽(02628)亦由上月初的16元邊反覆抽高至周二見22.8元，短短個多月時間累升逾四成。不過，該股升至高位無以為繼，股價連續3日以陰燭回落，且成交漸縮。若然仲有陳年蟹貨，現階段應該去定留？



就基本因素而言，近期A股牛氣再現，令市場對內險股改觀，其中德銀全線上調相關股份目標價，料壽險增長可觸底反。野村亦認為國壽管理層展示出巨大進步空間，將觀察核心策略執行力；而摩根士丹利、中金亦看好其新管理策略，分別升其目標價至20元及28元。



不過，值得一提的是，國壽早前已發盈警，預告2018年盈利按年減少161.26億至225.77億元人民幣，即減少50至70%。雖然集團未來將改革激勵計劃以提高生產力和效率，但基本面是否已見底仍待觀望，加上股價短線累升已多，或已大部分反映相關利好因素，上升動力或有限。



再睇吓走勢，該股近兩個月由低位反覆回升，現價剛升抵去年2月至6月的橫行上落區約21至24元水平，短線或需升穿區間上方阻力約24元，才有機會挑戰下一阻力區約27至28元水平。



由於A股於3,000點關口阻力重重，港股兩萬九亦屢攻不破，股市升勢能否持續仍是未知之數，中資板塊動力減弱，國壽短線要進一步突破相信亦有一定難度。有貨在手的投資者宜先行減磅，待股價整固完成後再考慮買入，20元支持不容有失。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

