青衣本月錄64宗二手買賣　1年來最旺

中原梁岳宏表示，青衣二手市爆發小陽春，2月錄至少64宗買賣，按月多約49%，去年1月後首見打破60宗水平。當中入場屋苑最受追捧，居屋青華苑過去3日連錄7宗買賣，其中B座中低層單位，實用面積365方呎，獲外區客於已補價自由市場以435萬港元購入，呎價約11,918元。



至於中價私人屋苑方面，盈翠半島及灝景灣均錄「雙位數」成交。該行李永康指，新一份財政預算案未對樓市「加辣」或「減辣」，盈翠半島昨晚連錄2宗買賣，包括3A座極高層F室，實用面積520方呎，有租客無樓睇，同區換樓客感未來供應減少，樓價再難大跌，快速決定以890萬元購入，呎價17,115元。



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