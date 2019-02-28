【專家樓評】林浩文：係時候規劃第三個CBD

今日想跟大家討論香港寫字樓市場的情況，最近我司發表一份全球寫字樓報告，看看哪裡的寫字樓租金全球最高？大家都知道，香港將繼續成為全球寫字樓最高的市場，比第二位美國的曼哈頓高出6至7成以上。



雖然筆者估計今年中環甲級寫字樓租金將會下跌4%至7%，但考慮到香港高昂的寫字樓租金，相信在未來3至4年都沒有國家或市場的租金能超越香港。



大家留意，近年甲級寫字樓的租金又或者是價錢，升幅都十分誇張，最主要的市場動力是一些中資企業及本地投資者。見到中環寫字樓供應量緊張，大家都很有興趣去買和租。



現時，中環甲級寫字樓的空置率十分低，在百分之一點幾左右，全港平均空置率亦都是百分之三左右。低空置率有甚麼好處或不好處呢？



大業主當然開心，空置率低，租金繼續升，市場需求又大。但反觀空置率低，很多國際金融機構和大型公司要來香港成立總部，可以選擇的寫字樓就不太多。在高昂租金的情況下，營運成本很高，對很多中小企而言營運壓力是很大。



因此，政府近年起動九龍東發展第二個核心商業區(CBD2)，但相信在10至15年內亦會用盡，現在正正是時間，政府規劃未來第三個CBD應該放在哪裏？



萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文



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