二手成交：昇悅居大兩房　同類次高價沽

中原地產副區域營業董事歐陽振邦表示，長沙灣昇悅居日前錄得一宗成交，單位為1座高層B室，實用面積517方呎，建築面積684方呎，屬屋苑兩房大則，單位座向東南方，外望開揚市景及海景，現以955萬港元易手，折合實用呎價18,472元，造價創屋苑同類型單位歷史次高。新買家為美孚客，購入作新居。



原業主於2008年10月以338萬元購入單位，持貨逾10年，現成功沽貨帳面獲利617萬元，期內升值逾1.8倍。



據悉，屋苑同類型單位曾於去年7月錄得一宗歷史新高價成交，一伙實用面積516呎的2座高層B室，當時以1,030萬元成交，折合實用呎價19,961元。屋苑現時僅餘一伙同類型放盤，以1,200萬元放售。

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