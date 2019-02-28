強積金去年錄9.3%負回報　7年來最大虧損

強制性公積金計劃管理局(積金局)發表2018年強積金制度投資表現報告，受股市回落拖累，強積金年度回報率錄負9.3%，為2012年以來最大虧損。強積金制度實施18年以來共有6次錄得負回報，2017年錄22.3%收益。



在去年強積金基金的淨資產值當中，股票及混合資產基金佔總資產達75%。單就資產分配而言，股票資產於去年9月佔強積金基金總資產淨值65%。



以基金類別劃分，6個類別之中有5類錄得負回報，當中，股票基金在2018年的回報為負13%，如投資年期自2000年12月起計算，股票基金的年率化回報為4.3%，屬各個基金類別中最高。雖然貨幣市場基金(強積金保守基金)在去年唯一類別錄得0.6%的正回報，但要留意，此類基金自2000年12月起計的年率化回報只有0.7%，計劃成員應注意風險與回報之間的取捨。



不少不熟識或疏於管理強積金的供款人，會投資於預設投資策略(DIS)。報告顯示，DIS自2017年4月推出以來，核心累積基金的投資回報有2.9%，而65歲後基金的回報則為2.1%。

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