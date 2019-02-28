樓價UPDATES：業主心態轉強　東環反價沽出

新一份財政預算案未有對樓市推出新措施，相反未來供應減少，業主心態進一步轉強。東涌東環一房單位，即時反價8萬元售出，成交價558萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●西灣河鯉景灣2月錄得9宗成交，成交量屬近月新高，平均實用呎價16,438元，包括觀景閣極高層C室，實用面積427方呎，兩房間隔，叫價798萬元，最終願減8萬元以790萬元易手，實用呎價18,501元。



●港島南貝沙灣2期6座低層B室，實用面積1,213方呎，套三房間隔，坐享海景，早前曾叫價3,380萬元，終減480萬元，以2,900萬元連車位易手，實用呎價23,908元。



●西半山樂怡閣中層A室，以約1,550萬元易手，實用面積約792方呎計，折合呎價約19,571元，新買家為同區長線投資客，連租約購入單位收租。



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九龍區



●九龍站擎天半島5座高層E室，採三房套連工人房套設計，外望可享蔚藍海景，開價2,500萬元，經議價後減價約20萬元或不足1%，近日以2,480萬元沽出，實用面積856方呎計，折合呎價約28,972元。



●西九四小龍全月錄22宗成交，長沙灣昇悅居佔5宗，平均實用呎價17,464元，其中1座高層B室，實用面積517方呎，屬屋苑兩房大則，以955萬元易手，實用呎價18,472元，做價創同類單位歷史次高。



●長沙灣ONE MADISON高層F室，採兩房設計，最初開價760萬元，期間曾反價，終仍以760萬元沽出，實用面積498方呎計，折合呎價15,261元。



●荔枝角曼克頓山2月錄得3宗成交，平均實用呎價20,500元，日前5座高層A室，實用面積896方呎，三房連套房間隔，另設工人套房，最初開價2,100萬元，現以2,030萬元易手，實用呎價22,656元，新買家為同區換樓客。



●西南九龍浪澄灣6座中高層A室，向西南望海景，兩房間隔，實用面積約550方呎，原以1,250萬元放盤，議價後減價112萬元，以約1,138萬元成交，實用呎價約20,691元。



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新界區



●東涌東環2B座高層10室，實用面積380方呎，一房間隔，叫價550萬元，業主於新財政預算案出爐後即時反價8萬元，獲買家追價承接，成交價558萬元，實用呎價14,684元，原業主於2015年9月以445萬元買入，持貨3年多，帳面獲利113萬元，單位升值25%。



●青衣盈翠半島於財政預算案公布後連錄兩宗成交，其中3A座極高層F室成交，兩房間隔，單位現附租約，無樓睇，將以交吉易手，昨晚議價至890萬元成交，實用面積520方呎計，折合呎價17,115元，做價屬去年9月水平，與高位差距不大。



●葵涌新葵芳花園A座中層6室，實用面積408方呎，兩房間隔，於1月上旬放盤，叫價640萬元，當時睇樓客出價未達業主意向，4日後索性封盤，農曆新年過後樓市回暖，屋苑盤源短缺，原業主願意開門讓兩組客人睇樓，其中一組客人即場輕微議價5萬元，以640萬元買入，實用呎價15,686元。



●荃灣麗城花園本月成交活躍，共錄12宗成交，平均實用呎價12,063元，包括2期9座高層G室成交，三房間隔，以690萬元沽出，實用面積572方呎計，折合呎價12,063元，新買家為同區分支家庭。



●天水圍嘉湖山莊翠湖居2座高層B室，實用面積633方呎，套三房間隔，享永久中央園景，同類單位罕有放盤，剛以700萬元易手，實用呎價11,058元。



●元朗好順福大廈低層F室，實用面積約274方呎，兩房兩廳間隔，開價399萬元放售，經議價後微減約9萬元或約2.3%，最終以390萬元獲承接，實用呎價約14,234元。



●馬鞍山雅濤居2座高層A室，實用面積779方呎，三房連套房間隔，開價約1,230萬元，以1,176萬元易手，前後累減54萬元，實用呎價15,096元，新買家為換樓客。



●粉嶺綠悠軒2月暫錄約4宗成交，新近錄得2座中層A室，實用面積427方呎，兩房間隔，以529萬元易手，實用呎價12,389元。



●粉嶺牽晴間4座中層H室，實用面積約410方呎，兩房間隔，以$10,800獲承租，實用呎租約26元。

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