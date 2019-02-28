【即市分析】兩會前後押注國企指數？

東方產經專欄作家Handsome哥：中美貿易談判待決，不過2019年全國兩會將於3月3日召開，究竟兩會前後值唔值得吼國指，博有新利好政策出台呢？



事實上，無論中美貿易談判結果如何，相信中央出手機會都唔細，事關近期中國經濟數據反映增長持續放緩，而在兩會前多家研究機構預測，中國2019年GDP年增率將維持在6至6.5%，表面睇似乎唔算太差，但當中有冇「水份」、受中美貿易戰打擊下又係咪已經全面反映、人民幣匯率未來隨時再逼住升(因為市場估計這為美國要求條件之一)，凡此種種皆為變數。



另外，近期國指走勢強過恒指，這或主要反映市場對人民幣匯價潛在上升誘因的期望，加上A股確實係威係勢，反之恒指重榜股騰訊控股(00700)早前衝過上353元後就動力不繼，近期以反覆整固為主，所以如果吼指數的話，似乎兩會前後揀國指勝算似乎大過恒指。



中企法興購(11077)，2019年6月到期，行使價11,000點，實際槓桿約9倍，溢價約2%。

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