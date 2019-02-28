港交所3年規劃　冀吸引亞太區公司來港上市

香港交易所(00388)發表最新3年戰略規劃，其中，將吸引亞太區公司來港上市，及將與相關監管機構研究進一步改革現行上市制度和實施遙距參與者的安排。



所謂遙距參與者，是指亞太區券商無需成為香港持牌中介人，而可向當地投資者提供香港市場的交易服務。



至於改革現行上市制度，就包括簡化首次公開招股程序、縮短新股結算周期(T+5)等。據了解，港交所正研究將T+5，縮短至T+2 或T+3。



另外，港交所行政總裁李小加表示，預期今7月份可將「同股不同權」(WVR)股份納入南向港股通。換言之，屆時內地投資者(北水)便可投資小米、美團等股份。



他表示，現時正與內地有關部門商討WVR股份納入港股通的細節，希望未來數周有結果。至於「企業板」WVR，仍與香港證監會討論中，相信將會進行諮詢。



港交所最新戰略規劃並提出未來3年將推出A股期貨產品，及優化滬深港通、債券通等舉措。李小加指，港交所一直希望推出A股指數期貨等衍生產品，雖然現時並未有具體時間表，但時機已愈來愈成熟。



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