歐股早段續受壓　RSA保險跌3%

歐股早段續受壓，英國富時100指數跌0.80%至7,050點；法國CAC指數跌0.15%，報5,217點；德國DAX指數跌0.28%，報11,454點。



RSA保險集團績後跌3.34%，公司稱2018年持續經營稅前收益下跌至6.54億美元，主要受累於英國業務遭遇重大損失。



法國超市家樂福(Carrefour)公布，2018年虧損擴大至5.61億歐元，惟計劃提升年度成本削減目標至28億歐元；家樂福績後升1.62%。



全球最大啤酒生產商百威英博(Anheuser-Busch InBev N.V.)第4季純利按年大跌至4.57億美元，2017年同期為30.37億美元，主要受累於SAB整合的一次性成本。百威英博股價升4.90%。



【16:02】歐股開市向下

歐洲股市開市普跌，當中英國富時100指數跌0.47%；法國CAC指數跌0.16%；德國DAX指數跌0.48%；意大利FTSE MIB指數開市下跌0.37%。

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