調查：67%市場參與者擬今年投資中國境內債券

彭博向香港和新加坡銀行與投資專業人士進行調查顯示，180多位市場人士中，大部分市場參與者(67%)計劃將在2019年投資中國境內債券，僅有8%表示今年將減持中國境內債券。



逾三成調查對象認爲，中國債券被納入全球主要基準指數，是其增加中國境內債券市場投資的首要原因。



彭博早前確認，人民幣計價的中國國債和政策性銀行債券將從2019年4月起被納入彭博巴克萊全球綜合指數，並將在20個月內分步完成。投資者還認為，中國債券市場與其他發達市場的相關度較低，使其投資組合多樣化是驅使其投資的主要原因之一。



另外於調查中，市場人士表達了對投資中國債券市場的主要憂慮，包括信用風險(27%)和流動性問題(21%)。新加坡的市場人士則更關心操作層面的挑戰(28%)，將其作為第二大顧慮，包括交易時段、稅費以及語言等。

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