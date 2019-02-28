【市後重點睇】避險情緒升溫　圓匯金價向上

美朝峰會未達成協議，市場現避險情緒，美匯指數升上96.11，圓匯升上110.7，歐元見1.138，英鎊則回至1.329，港匯企7.849水平，離岸人民幣(CNH)守6.68。金價漲至1,322美元。布油報66美元，紐油企56.7美元。道指期貨跌逾百點。



●市後關注點

-21:00 美國聯儲局副主席卡拉利達發表演講；德國2月消費物價指數(CPI)初值

-21:30 美國第四季實際國內生產總值(GDP)初值、失業救濟申領周報

-21:50 美國亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克參與經濟與樓市狀況的討論

-22:45 美國2月芝加哥採購經理指數(PMI)

-23:30 美國能源信息署(EIA)發布天然氣庫存周報

-周五凌晨00:00 美國費城聯儲銀行行長哈克發表講話

-周五凌晨02:00 美國達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭發表講話



●恒生指數全日跌124點或0.43%，報28,633點；2月累漲690點。騰訊收市跌1.29%。https://bit.ly/2ECaktq



●A股快報：滬指收跌12點，深指升0.29%。https://bit.ly/2EfRTtk



●亞洲股市：日韓股齊低收，SK海力士瀉5%。



●歐洲股市開市普跌，英國富時100指數跌0.47%；法國CAC指數跌0.16%；德國DAX指數跌0.48%；意大利FTSE MIB指數開市下跌0.37%。



●公司通告：

-銀娛去年盈利增長28%，派特息45仙。

-香港國際建投7億元購荷李活道商廈。



●【大師午間教路】可以開淡倉！https://bit.ly/2UceAp7



●【專家樓評】陳永傑：高鐵客量創新高，西九龍樓市看俏。https://bit.ly/2NBOycw



●【即市分析】

-國壽陳年蟹貨去定留？https://bit.ly/2VrRjQd

-兩會前後押注國企指數？https://bit.ly/2Uck2s2



●【名家貼士】李偉傑：中國燃氣受惠國策。https://bit.ly/2T639m8



●【股匯攻略】騰訊控股係時候落注未？https://bit.ly/2GP73cM



●外匯攻略︰延遲脫歐將為英鎊創造多少上漲空間？https://bit.ly/2Xw84LI



●啟明創投︰旗下6家醫療健康公司赴中港或美國上市。



●勞斯萊斯提出在中國建裝配線，換取CR929渦輪發動機交易。



●港交所3年規劃，冀吸引亞太區公司來港上市。https://bit.ly/2NzhpxP



●日本1月工業產出按月大跌3.7%，亮出經濟萎縮紅燈。



●強積金去年錄9.3%負回報，為7年來最大虧損。



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