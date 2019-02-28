新盤部署：曦臺最細456呎起　最快下月開售

宏安地產(01243)行政總裁黃耀雄表示，旗下油塘曦臺料短期獲批預售樓花同意書，希望3月可開售。樓盤大部分單位可享海景，部分向山景。由物業步行8分鐘可達油塘港鐵站。



該公司物業發展部總經理程德韻稱，項目基座設商場及停車場，由2座物業組成，共設326伙。兩房面積由492至548方呎，三房則由627至795方呎，特色戶面積介乎456至1,838方呎。



對於樓價指數上升，黃氏指出，近日市場快速升溫，估計下月樓市料將出現小陽春，希望可以較佳價錢推盤。



而新一年度官地推售數量將減少，反映發展商愈來愈難買地，管理層將對新盤惜售。

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