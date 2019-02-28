信和置業半年賺31億元　派中期息14仙

信和置業(00083)公布，截至2018年12月31日止6個月業績，期內收入45.97億港元，按年增加17%，在聯營公司業績倒退拖累下，錄得股東應佔溢利31.3億元，按年減少69.8%；每股盈利0.47元，擬派中期息每股14仙。



期內物業銷售總收入21.46億元，主要來自出售位於粉嶺的囍逸、元朗的朗屏8號、白石角的天賦海灣的住宅單位，以及出售御金‧國峯、逸瓏園及朗屏8號的車位。



於2018年12月31日，集團在中國內地、香港、新加坡及悉尼擁有土地儲備應佔樓面面積約2,170萬方呎。集團將繼續以選擇性的策略增添土地儲備，提升盈利潛力。

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