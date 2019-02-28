東亞銀行績劣兩日累瀉逾8%　市場料未跌夠

東亞銀行(00023)公布業績後股價連日下挫，繼昨日(周三)挫6%，今日再跌2.67%，並以全日低位27.35元收市，兩日累挫逾8.5%。



該行績後遭多家大行唱淡，其中，摩根大通認為其業績低於預期，將目標價由25.9元降至25.3元，投資評級維持「減持」；並將其2019及2020財年盈利預測下調約5%。



高盛指，東亞非利息收入減弱，2018年下半年每股盈利僅0.77元，較該行預期低3成；將其目標價降8%至28.4元，維持「中性」投資評級。



東亞昨公布2018年全年盈利按年大幅倒退逾30%至65.09億元，計及特別股息全年派息按年削減7.8%；不計特息全年派息更大減46.6%。



招銀國際策略師蘇沛豐稱，該行去年無法再靠出售業務而增加收益，市場對對派息有憧憬，惟最終派息又少於預期，料股價短期或進一步下跌，籲投資者不宜入貨。



大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，東亞全年業績表現未見突出，加派特別息亦非基於核心業務好轉，令投資者卻步。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm