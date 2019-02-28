創興銀行去年多賺12%　增派息至0.41元

創興銀行(01111)公布，截至2018年12月31日止全年度業績，期內淨利息收入28.79億港元，按年增加24%，錄得股東應佔溢利17.6億元，按年增加12%；每股盈利2.14元，擬派末期息每股0.41元，高於2017年同期0.39元。



該行表示，淨利息收入上升主要因貸款增長和息差擴闊而帶動淨利息收入上升。淨息差為1.73%，較2017年同期增加21個基點，主要受惠於港元和美元市場利率上升和資產負債價格的主動管理。



期內淨費用及佣金收入增加17.4%至3.84億元，主要由貸款手續費收入、財富管理和信用卡佣金收入帶動。源自買賣及投資淨收入錄得2.48億元收入，主要因人民幣貶值導致外匯折算收入達0.61億元，以及外匯資金掉期合約活動、買賣收入和客戶外匯買賣收入的貢獻。



由於積極加強資產及負債管理，該行流動性保持穩健，貸款對存款比率為67.95%，平均流動性維持比率為44.49%。總資本比率為19.01%，一級資本比率為15.19%，普通股權一級資本比率為13.44%。

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