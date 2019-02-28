賣地計劃：下財年推15幅地涉8850伙　兩啟德地先登場

政府公布，2019至2020年度賣地計劃推出15幅住宅地，提供8,850伙，其中包括去年流標的香港山頂文輝道第2，4，6，8，9及11號豪宅地，面積1.7598公頃。



季度方面，首季推出2幅啟德地，佔2,100伙，另外私人重建項目亦佔300伙，合共2,400伙。



2019至2020年度新增地皮有7幅，有港島南區南風道，面積0.59公頃；香港鴨脷洲海旁道，面積0.104公頃；西貢響鐘西貢公路及響鐘路，面積0.35公頃；屯門第48區青山公路──青山灣段，面積1.41公頃；大埔馬窩路，面積2.27公頃；香港大坑道135號，面積0.3992公頃；以及屯門景秀里與景峰徑交界，面積0.0998公頃。



另外，年內推出7幅商業及酒店用地，提供814,600平方米，包括最多約2,900個酒店單位。



至於其他住宅土地供應，有2個鐵路上蓋發展項目，包括南區黃竹坑站及將軍澳日出康城，合共提供2,650伙。而市建局同年度推出深水埗福榮街/東京街180個單位。

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