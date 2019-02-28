【fb直播】大市見頂？聽沈振盈講做淡攻略！

恒指在2月最後一個交易日表現反覆，在28,900點遇阻力，人稱「沈大師」嘅訊匯證券行政總裁沈振盈，喺午間教路話大市聚緊頂，係時候做淡，到底應該點部署？不過美國聯儲局主席鮑威爾放鴿，表示有機會今年結束縮表，消息會提振後市？



內地2月官方製造業PMI跌至49.2，是3年低位，對A股後市有幾大影響？MSCI周五(3月1日)公布會否擴大A股權重，加上3月有兩會行情，A股有無機會升多浸？



下年度賣地計劃住宅地供應減少，雖然市場擔心樓市再升温，但香港地產股捱沽。新鴻基地產(00016)中期基礎盈利跌31%，雖獲大行力撐，但股價仍向下，呢個板塊要沽？另外，剛公布未來3年戰略規劃的香港交易所(00388)及友邦保險(01299)，逆市向上，股份強勢買得過？



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