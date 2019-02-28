MONTEREY洋房逾6600萬沽創新高

會德豐地產常務董事黃光耀指出，旗下將軍澳MONTEREY落實以招標售出4間洋房，平均呎價27,995港元，合共套現逾2.1億元，成交價最高為2號洋房，售價6,603.3萬元，呎價3.3萬元，同創集團於澳南一帶項目新高。



他又指，樓盤至今累售834伙，佔可供發售單位約97%，套現逾87億元，早前加推8間洋房，將於下周一招標發售。而今日開放的示範單位，花費約400萬元裝修。



對於差估署最新公布樓價指數回升，他認為樓市調整期已接近完成，現時止跌回升，加上近日股市升幅理想，估計2、3月樓價升幅度將增加。



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