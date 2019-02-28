外匯基金總資產1月淨增1222億元

香港金融管理局公布，截至2019年1月底，外匯基金總資產達4.18萬億元，較2018年底增加1,222億元，其中外幣資產增加1,396億元，港元資產則減少174億元。



該局解釋，外幣資產增加，主要是因為已購入但未結算的證券增加、外幣投資組合的估值收益及發行負債證明書。至於港元資產減少，主要是因為獲認購而未交收的外匯基金票據及債券減少，但有關減幅因財政儲備的新增存款而被部分抵銷。



貨幣發行局帳目顯示，今年1月底的貨幣基礎為1.65萬億元，較去年12月底增加232億元，增幅為1.4%。貨幣基礎增加，主要是由於負債證明書總額上升，反映農曆新年前後對紙幣的季節性需求。

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