香港人民幣存款跌穿6000億元

香港人民幣存款錄兩個月連跌！金融管理局數據顯示，香港的人民幣存款於1月份減少2.58%至5,991.24億元人民幣。



計及人民幣存款證餘額407億元人民幣，1月份香港人民幣總存款的規模為6,398.24億元人民幣。金管局發言人表示，整體人民幣存款在1月底按月下跌，惟總體來說，人民幣資金池近月走勢平穩，而香港銀行體系的人民幣流動性管理維持穩健。



至於港元儲蓄、活期及定期存款同告上升，港元存款於月內上升1.1%。



2019年開局香港銀行業貸款表現理想，據香港金融管理局數據，1月份年率化貸款增長為11.6%。去年全年銀行業貸款增長水平為4.4%。



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