【深度解構】日本經濟再響警　每百日圓或飆至13港元？

不論是旅遊還是投資者，也要注意日本經濟動向，隨時拖累日圓及全球股市表現，主因是周四(2月28日)公布的最新經濟數據遠差過預期，經濟前景再次敲響警號！被媒體譽為日本殿堂級經濟預言家、當地保險業巨企第一生命首席經濟學家新家義貴(Yoshiki Shinke)就此警告，由於今年1月工業產出大幅下滑，令日本2019年首季經濟很可能再度萎縮。



一旦如此，將是過去5季以來，第3次「見紅」，亦預示着日本央行的「放水」政策有技窮之虞。如果全球經濟引發2008年般的大規模衰退，美元兌日圓隨時癲見60水平，即每百日圓兌港元恐飆見13水平。



【新家義貴何方神聖？】

他於日本東京大學法律學系畢業，在1988年4月已加入第一生命，同年7月就任研究部門，於2002年借調至政府部門吸取經驗，兩年後(2004年)再回到第一生命，2011年就任第一生命首席經濟學家至今。



他是日本其中一位領袖級經濟學家，也是過去十年，唯一一位能留在日本經濟研究中心頂尖預測者名單上的經濟學家。舉例來說，他準確預測去年第4季日本經濟增長，實屬不易。



【日本經濟有何不妥？】

新家義貴唱淡日本經濟，原因在於該國周四公布，今年1月工業產出初值按年沒有變動，即0%，有別於市場預期升1.3%；按月計則大幅下滑3.7%，創2018年1月以來最大跌幅。



【為何要關注工業產出？】

為何一個數據足以讓日本經濟亮起紅燈？日本境內多山、耕地狹小、資源貧乏，工業一向是經濟主力。它集合了眾多勞工、先進技術、企業經營成熟、豐富水電，更重要的是海運方便的地利條件，可以將全世界的原料運至日本，加工成完成品，再銷往世界。其中，橫濱、神戶、名古屋、東京、大阪，是日本5大商港。



憑着國內交通和國際航運極度發達，日本是亞洲最主要的工業國，其中，全國30%工業更集中在東京灣區。因此，要觀察日本經濟增長，最重要的不是消費，而是工業。



【每百日圓兌港元見13水平？】

無獨有偶，美國華爾街大行高盛周四亦警告，以宏觀角度來看，美元兌日圓是下次經濟變衰時的主要壓力。如果聯儲局再將利率降至「零」，又推出量化寛鬆(QE)的話，日圓匯價恐怕「升到你唔信」。



該行指出，上次聯儲局採取零息及QE後，美元兌日圓於2011年10月一度見75.35的二次大戰後新低(即日圓創新高)，相信下次類似情況發生時，日圓將飆至另一個高峰，或許是60水平，即每百日圓兌港元或見13水平。(本文附圖)



【日本頂級專家也看淡】

高盛是外資大行，固然可以誇大日圓危機？其實，連日本本土的頂級專家在今年初也連番響警，指出日本央行已技窮，無能力抑壓日圓匯價。



●早川英男

日本央行前首席經濟學家、一直批評目前刺激政策的早川英男於1月時警告，日本經濟可能最快今年秋季陷入衰退(即連續兩季負增長)。一旦如此，美元兌日圓可能見80水平，即每百日圓兌港元升穿「10算」，至10.25水平。他又警告，日本央行將無力阻止日圓升值，因央行接近技窮。



●門間一夫

日本央行前理事門間一夫亦在今年1月警告，日圓兌每美元很有可能在未來幾個月內升至100大關(即每百日圓兌港元或見7.8水平)。他更估計，日本央行已技窮，無法扭轉日圓爆升的局面，因經過6年激進的放水措施後，「彈藥庫」已空虛。



●榊原英資

有「日圓先生」之稱、曾擔任日本大蔵省財務官的榊原英資在今年2月警告，未來3至6個月美元兌日圓會在105至110之間上落，但亦有機會突破100大關，主因是英國脫歐及意大利困局下，日圓將成為資金避難所。



【央行因何技窮？】

上述專家提到，日本央行已技窮，原因是甚麼？數據顯示，2018年9月，日本的債務規模已達1,091萬億日圓，創歷史新高，單單是7至9月，政府債務就升了2.78萬億日圓。按照日本1.24億人口計算，相當於每個人負債878萬日圓(約60萬港元)。



全球最大對沖基金Bridgewater創辦人、回報跑贏索羅斯而號稱「鱷王」的達利奧(Ray Dalio)亦表示，擔心日本與歐洲！一方面，這兩大區域經濟增長滯後，對貨幣寬鬆政策的渴求度遠高於美國，但另一方面，歐央行及日央行的寬鬆能力已到達極限，一旦經濟繼續失速，很難再有更大的政策力度救市。



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