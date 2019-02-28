新股專輯：物管商濱江服務關連方收入佔逾75%

內地物業管理商濱江服務(03316)周四(28日)起至3月8日招股，預料3月15日上市。每手買賣單位500股，入場費約3,535.26元。



該公司計劃發行6,670萬股，當中一成為本地公開發售，每股招股價介乎5.4至7元，最多集資近4.67億元。



是次上市引入三名基礎投資者，當中綠城服務(02689)及東業控股承諾各自認購987萬股，而天堂硅谷(833044.OC)將認購3,000萬元人民幣等值股份。董事會主席兼總裁朱立東表示，基投看好公司前景才會投資，但現時與對方沒有進一步合作計劃。



濱江服務2015年至去年8月底止期間，公司已合共提價16次，對於未來再提升空間，他指出物管商提價不容易，但內地近年提倡「追求美好生活」，業主愈發重視生活品質及家居安全，會願意付更高的物業管理費換取物有所值的服務。因此他相信旗下收費較低的項目未來有加價空間。



截至去年8月底止8個月，來自關連公司濱江集團(002244.SZ)物業項目收入佔比超過75%，按年下降近7個百分點。他指，第三方佔比正逐步增加，但濱江集團為公司發展提供彈藥，料未來一段相當時間仍是主要收入來源，但強調第三方佔比會逐年提升。



該公司另引入上市前投資者楊賢彪，以約381萬元認購上市後約0.75%股權，不設禁售期，認購價每股1.91元，按招股價中間價6.2元折讓近7成。非執行董事蔡鑫解釋，對方是長期投資，料不會因為上市而沽售。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/