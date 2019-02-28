聯交所股權變動資料顯示，中信証券(06030)於2月22日獲摩根大通增持735萬股，最新持股數目約1.21億股。



中國外運(00598)於2月22日獲摩根大通增持56萬股，最新持股數目約1.29億股。



海螺水泥(00914)於2月22日獲摩根大通增持316萬股，最新持股數目約1.04億股。



敏實集團(00425)於2月22日獲摩根大通增持14萬股，最新持股數目5,732萬股。



濰柴動力(02338)於2月22日獲摩根大通增持165萬股，最新持股數目9,768萬股。



越秀交通基建(01052)於2月22日獲摩根大通增持59萬股，最新持股數目8,364萬股。



元亨燃氣(00332)於2月25日獲Champion Ever Ltd增持20萬股，最新持股數目約29.92億股。



大昌微綫(00567)於2月22日獲Spring Global Enterprises Ltd增持5,957萬股，最新持股數目5,957萬股。



漢港控股(01663)於2月27日獲汪林冰增持122萬股，最新持股數目約11.7億股。



中國寶力科技(00164)於1月11日、18日、21日及23日獲楊俊偉合共增持53萬股，最新持股數目約2.27億股。



興勝創建(00896)於2月25日獲查懋聲增持42萬股，最新持股數目約5.74億股。



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北京京客隆(00814)於2月28日被工銀國際資產管理減持160萬股，最新持股數目1,051萬股。



北京京客隆於2月25日及26日被施羅德合共減持797萬股，最新持股數目882萬股。



城建設計(01599)於2月25日被Amundi Asset Management減持64萬股，最新持股數目7,708萬股。



彩星玩具(00869)於2月22日被富達減持150萬股，最新持股數目8,215萬股。



恒隆集團(00010)於2月26日被Aggregate of Standard Life Aberdeen plc affiliated investment management entities減持219萬股，最新持股數目約1.07億股。



新晨動力(01148)於2月26日被鄧普頓資產管理減持914萬股，最新持股數目5,738萬股。



翼辰實業(01596)於2月22日被Rentian Technology Holdings Ltd減持630萬股，最新持股數目986萬股。



香港寬頻(01310)於2月26日被The Capital Group減持103萬股，最新持股數目9,979萬股。



龍資源(01712)於2月22日被Mathys Nicolas減持1,652萬股，最新持股數目降至0。



中國資源交通(00269)於2月27日被馮浚榜減持240萬股，最新持股數目約8.81億股。

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