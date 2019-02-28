全球經貿戰：這現象揭示特朗普着急達中美協議？

外國傳媒報道，在近期中美貿易戰描述之中，美國總統特朗普及美國貿易代表萊蒂澤(Robert Lighthizer)的口脗有偏差，前者不斷強調接近達成協議，後者則透露距離達成協議仍遠。有專家指出，這意味着特朗普或有意先與中國達成「不充分」及「弱勢」的協議。



專門研究國際歷史、世界經濟史等的哈佛大學著名歷史學者、《基辛格：理想主義者》作者Niall Ferguson說：「我認為這是個大問題...特朗普是否會推翻萊蒂澤，以便達成一個不充分及弱勢的協議？我非常希望他不會這樣做，因萊蒂澤已非常努力地討價還價，表現優秀，當他說中美仍未能達成協議，我會非常認真地看待。」



其實，他們兩人言論有矛盾不是第一次，Ferguson說，「之前我們也看到總統否決了(萊蒂澤)，令萊蒂澤不得不迅速放棄他說的話，並使用特朗普的『貿易協議』語氣。」



萊蒂澤是於周三(2月27日)說：「(中美)在達成協議之前，仍然需要做很多事情。」之前特朗普則說：「中美接近達成協議。」

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