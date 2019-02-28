中國水業獲取水設施　建設成本最多4.2億人幣

中國水業集團(01129)公布，旗下鷹潭供水與鷹潭市建設局訂立協議。據此，建設局將促使建設取水設施，而鷹潭供水須於通水後下1個月開始，透過於8年期間內的現金分期付款，向建設局收購取水設施，成本不得超過4.2億元人民幣。



建設局為中國市政府機構，負責(其中包括)管理中國鷹潭市內的建設活動。



集團指出，透過鷹潭供水擁有30年的特許權，自2008年起於鷹潭市營運鷹潭供水處理廠。由於環境問題，為確保鷹潭市水質更佳，須搬遷取水點以提升取水水質。為建設相關必要基礎設施以搬遷取水點，鷹潭供水與發展局就建設及收購相關取水設施訂立該協議。董事會認為，該協議為集團提供必要資金以進行該搬遷，並確保鷹潭市水質更佳

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