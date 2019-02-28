創興銀行：中港業務的淨息差正持續收窄

創興銀行(01111)周四公布去年度業績，宣派末期息每股0.41元，去年全年股息共0.58元，相較2017年度0.54元上升，該行副主席兼行政總裁宗建新指，未來擬透過提升經營能力，持續性地增加派息。



期內該行受惠淨息差按年擴闊21點子，至1.73%，淨息收入按年升24%至28.79億元。不過宗建新坦言，現時中港兩地的淨息差正持續收窄，尤其內地淨息差已縮至1.6至1.8%，難以回升至去年同期的2.25%水平。他又指香港銀行體系的資金充裕，預計今年淨息差表現將面臨下行壓力。



去年內地業務於整體營業收入佔比僅約17%，未來創興銀行擬持續擴展內地業務。宗建新透露，集團未來三年計劃在內地設立法人銀行，並希望於各大一線城市開辦分行。

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