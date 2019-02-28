內房澄清！碧桂園：大裁員屬謠傳　恒大：推優惠是正常

市場有消息指，龍頭房企碧桂園(02007)農曆新年假期後開始進行架構調整，有部門裁員近一半。對此，碧桂園代表指，大幅裁員屬謠傳，但集團正在將總部人才內部調職，下放到地區分公司，旨在強化地區執行力，又指是日常營運策略。



公司回應指，在當前的房地產市場環境下，人才團隊將成為制勝關鍵，冀通過權責下放及精簡業務流程提升公司綜合競爭力，故對總部組織架構進行調整，強調所有涉及調整的人員，原則上職級和薪酬保持不變 。



內媒早前報道，碧桂園2月中起裁員，有部門近半員工被裁走，涉及集團辦公室、成本管理中心、採購中心等部門。碧桂園近期有多番人員調動，繼早前太子女兼董事會副主席楊惠妍調任聯席主席後，今年初有高層人事調動，涉及6名副總裁級管理層，部分將調職機械人及現代農業等新業務部門。



另外，有報道指，中國恒大(03333)計劃推出全國性折扣優惠，旗下樓盤全部有9折優惠。恒大公關回應《東網》查詢時表示，折扣優惠屬正常策略，過去每年都有舉行數次優惠活動。

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