科技商機：MIT盤點2019全球十大突破性科技

外媒報道，自2001年起，《麻省理工科技評論》每年都會評選出當年的「十大突破性科技」，今年更是《麻省理工科技評論》創刊120周年，在本次的榜單評選中，特地邀請了微軟創辦人蓋茨作為客座評選人，他全程參與評選工作。



以下正是2019年《麻省理工科技評論》全球十大突破性科技榜單簡介：



1.靈巧機械人(成熟期：3-5年)



主要研究者：OpenAI(人工智能非牟利組織)、卡內基梅隆大學、密歇根大學、加州大學伯克利分校



機器正在通過自我學習學會應對這個現實世界。現階段，還要取得更多的突破才能讓機械人變得更加靈活。但未來的機械人將有望能夠學會組裝電子產品、將餐具擺入洗碗機裡、甚至是能夠將臥床的人從床上扶起。



2.核能新浪潮(至少仍需10年)



主要研究者：陸地能源、泰拉能源、NuScale、General Fusion



在過去的一年中，新型核反應堆發展勢頭強勁，核能的使用將會變得更安全，成本也更低。新型反應堆的發展包括：顛覆傳統設計的第四代核裂變反應堆、小型模塊化反應堆，以及似乎永遠也無法實現的核聚變反應堆。



3.早產預測(可在5年內進入臨床測試)



主要研究者：AknaDx



簡單的驗血可以預測孕婦是否有過早分娩的風險。我們的遺傳物質主要存在於細胞內。但是少量的無細胞DNA和RNA也漂浮在我們的血液中，通常由垂死細胞釋放。



通過對母親血液中的自由漂浮的RNA進行測序，篩選出與早產有關的七種基因表達的波動。這讓他可以識別可能過早分娩的女性。一旦被警告，醫生可以採取措施避免早產，並給予孩子更好的生存機會。



4.腸道顯微膠囊(目前在成人體內使用)



主要研究者：麻省總醫院



一種小型的、可吞嚥的設備，不使用麻醉也可以捕捉到腸道的詳細圖像，甚至在嬰兒和兒童體內也可以。這一設備使腸道疾病的探測和研究變得更為容易，其中包括使貧困地區的數百萬兒童發育不良的一種疾病。



5.定制癌症疫苗(已在臨床試驗)



主要研究者：BioNTech、Genentech



與傳統化學療法不同，疫苗是通過使用人體的天然防禦系統來選擇性地破壞腫瘤細胞的，對健康細胞的損害較有限。目前正在進行的試驗針對至少10種實體癌症，目標是在全球各地招募560名以上的志願者。



6.人造肉漢堡(2020年可研製成功實驗室人造肉)



主要研究者：美國人造肉企業Beyond Meat



人造肉的出現，可以緩解畜牧業生產造成的毀滅性的森林砍伐、水污染和溫室氣體排放。

估計到明年，人造肉漢堡的生產成本可能都比牛肉漢堡還低。但人造肉也不完美，生產人造肉對環境到底有多大改善，我們還只能粗估。



7.捕獲二氧化碳(5到10年內成熟)



主要研究者：Carbon Engineering、Climeworks、Global Thermostat



實用且經濟地從空氣中直接捕獲二氧化碳的方法，可以吸走超量排放的溫室氣體。從大氣中去除CO2可能是阻止災難性的氣候變化最後的可行方法之一。



8.可穿戴心電儀(現在已有)



主要研究者：蘋果公司、AliveCor、Withings



人們可以輕鬆通過可穿戴設備持續監測自己的心臟健康。可檢測心電圖的智能手錶可以預警如心房顫動等潛在的危及生命的心臟疾病。



9.無下水道衛生間(1-2年內推出)



主要研究者：杜克大學、南佛羅里達大學、Biomass Controls、加州理工學院



節能廁所可以在沒有下水道系統的情況下使用，並且可以就地分解糞便。而未來大多數的廁所原型都是獨立的，不需要下水道，但他們看起來像傳統的廁所，裝在一個小隔間裡並且有馬桶。



10.流利對話的AI助手(1-2年後面世)



主要研究者：亞馬遜、Alphabet



捕捉單詞之間語義關係的新技術正在使機器更好地理解自然語言。人工智能助手現在可以執行基於對話的任務，如預訂餐廳或協調行李托運，而不僅僅是服從簡單命令。



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