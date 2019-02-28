新股專輯：瑞幸咖啡料年內赴美上市　估值至234億

外電報道，內地咖啡連鎖店瑞幸咖啡(Luckin Coffee)再就美國上市計劃與投行接觸，尋求達到30億美元(約234億港元)上市估值。



報道指，瑞幸先後與瑞信、高盛，以及摩根士丹利等3家投行洽談過，預計最快在5月至6月招股。



本月初，市場傳出瑞幸在香港或紐約掛牌之間已選定後者，目標第2季上市，集資3億美元(約23.4億港元)。



2017年10月成立的瑞幸咖啡，有傳於去年11月已與投行人士探討海外上市可能性，但市場隨即有質疑聲音，認為瑞幸咖啡未滿足在聯交所的上市要求。市傳融資時的資料顯示，以「燒銀紙」方式快速擴張業務的瑞幸，去年首3季銷售收入3.75億元人民幣，淨虧損8.57億元人民幣。

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