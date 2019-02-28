新盤UPDATES：大額成交湧現　內地客啃逾千萬稅入市

豪宅新盤交投暢旺。無論港島以至九龍區高價項目，紛紛湧現大額交投，更有內地客不惜豪付逾千萬元辣稅入市。



●天鑄連沽5伙 吸金近2.4億

新鴻基地產(00016)旗下何文田天鑄，剛以招標形式售出共5伙分層單位，套現近2.4億元。當中成交金額及呎價最高為第1座19樓A室，實用面積2,019方呎，售價8,479.8萬元，呎價42,000元。而其餘單位成交金額由2,430萬至7,672.2萬元，呎價27,000至38,000元。



●內地客逾4200購巴丙頓山高層 啃稅1271萬

中原首席營業董事李巍表示，公司促成新鴻基地產的西半山巴丙頓山高層戶成交，單位為19樓A室，實用面積1,059方呎，間隔4房1套，成交價4,236萬元，折合呎價40,000元。買家為內地客，須繳付30%辣稅，稅款接近1,271萬元。



●啟岸收約170票 中銀提供按揭優惠

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，旗下紅磡啟岸認購反應理想，至今已錄約170個登記，超額認購逾0.5倍。料周末或下周初加推，有機會加價，最快下周末或之前開盤。中銀香港為樓盤提供置合息樓按計劃，買家可獲贈2,388港元置業大利是等優惠。



●MONTEREY洋房逾6600萬沽創新高

會德豐地產常務董事黃光耀指出，旗下將軍澳MONTEREY落實以招標售出4間洋房，平均呎價27,995港元，合共套現逾2.1億元，成交價最高為2號洋房，售價6,603.3萬元，呎價3.3萬元，同創集團於澳南一帶項目新高。



●MONTEREY三房連裝修洋房率先睇！

會德豐地產旗下將軍澳MONTEREY，今日(2月28日)開放連裝修的E號獨立洋房予傳媒參觀，實用面積1,843方呎，採三房雙套連書房間隔，主人睡房連接50方呎露台，花園面積1,088方呎，設私人游泳池，天台面積686方呎。



●海日灣下周一起標售256伙

據一手銷售資訊網資料，億京集團旗下大埔白石角海日灣上載新銷售安排，於3月4日(下周一)至4月30日間，以招標形式發售256伙，包括253伙分層單位及3間獨立屋。



●曦臺最細456呎起 最快下月開售

宏安地產(01243)行政總裁黃耀雄表示，旗下油塘曦臺料短期獲批預售樓花同意書，希望3月可開售。樓盤大部分單位可享海景，部分向山景。由物業步行8分鐘可達油塘港鐵站。



該公司物業發展部總經理程德韻稱，項目基座設商場及停車場，由2座物業組成，共設326伙。兩房面積由492至548方呎，三房則由627至795方呎，特色戶面積介乎456至1,838方呎。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/