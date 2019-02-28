矚目！下財年兩幅豪宅地王　料雙雙刷新紀錄

政府公布剛公布下個財政年度(2019年4月至2020年3月)的賣地計劃，共推出15幅住宅地，供應雖然大減，但當中不乏矚目豪宅地。而最為市場矚目的莫過於兩大豪宅地王──山頂文輝道地皮及港島南區南風道地皮，有望分別成為史上地價及樓面呎價最高的住宅地。



去年流標的山頂文輝道地皮，已撥入下年度賣地表內，該地可建總樓面約40.4萬方呎，市場預期每方呎樓面地價最高達約6.67萬元，折合估值約269.7億元。有機會打破去年5月，啟德第1F區1號商住地錄得的251.61億元地價紀錄，成為歷來最貴重土地。



至於最新納入賣地表的港島壽臣山南風道地皮，佔地約6.35萬方呎，總樓面約15.88萬方呎，市場預期樓面呎價最高約7.68萬元，料可超越山頂加列山道保持了超過12年的呎價紀錄。該地於2016年12月以每方呎約42,195元批出。

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